Представление от генпрокурора на снятие неприкосновенности с Рашкина, как ожидается, поступит в ГД в начале недели

Представление от генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с депутата-коммуниста Валерия Рашкина, как ожидается, поступит в Госдуму в начале следующей недели, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в палате. Следствие устанавливает возможную причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина ведется внутрипартийная проверка и до ее завершения делать любые выводы – преждевременно.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сомневается в том, что дело Рашкина будет расследовано честно. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По оценке Бондаренко, по уже известным материалам вину Рашкина доказать нельзя.