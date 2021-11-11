«Аэрофлот», по данным Bloomberg, может попасть под санкции из-за миграционного кризиса на западе Белоруссии

Компания «Аэрофлот», по данным агентства Bloomberg, может попасть под санкции из-за миграционного кризиса на западе Белоруссии.

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения нового пакета санкций против компаний и физических лиц, причастных к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию. Об этом американское агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на европейского чиновника. По его словам, под ограничения могут попасть российская авиакомпания «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines. Новые санкции могут быть официально объявлены в начале следующего месяца. К введению таких мер также могут присоединиться Великобритания и Соединённые Штаты.

Ранее о том, что «Аэрофлоту» грозят новые санкции писало и американское интернет-издание Politico. Однако, оно отмечало, что в первую очередь ограничения затронут белорусского перевозчика «Белавиа».

Официально в ЕС эту информацию не подтверждали. Тем временем источник РИА «Новости» в турецком МИДе сказал, что глава дипведомства в разговоре с польским коллегой отверг обвинения в причастности Анкары к созданию миграционного кризиса.

Власти Евросоюза и Польши утверждают, что белорусские власти намеренно создали эту ситуацию. Минск это отрицает. Между тем, российский сенатор Владимир Джабаров предупредил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через свою территорию, сообщает Российское информационное агентство.