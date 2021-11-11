Супруг активистки Лилии Чанышевой рассказал, что его не пустили на заседание суда и не дают свиданий с женой

Муж активистки Лилии Чанышевой, которую вчера Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца, Алмаз Гатин рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его не пустили на заседание суда, где было принято это решение, и не дают свиданий в СИЗО, где содержится его беременная супруга.

«Она находится в 3 изоляторе. Вчера мою просьбу присутствовать на заседании суда судья отклонил и меня не пустили. Последний раз я супругу видел позавчера в Следственном комитете города Уфы после того, когда был обыск в нашей квартире, потом ее отвезли на допрос и далее в СИЗО. Решение не пускать меня было основано на коронавирусных ограничениях, хотя здание суда было открыто. Сейчас ждут указания, чтобы ее этапировать в Москву. Пока сейчас она находится в Уфе. Мне не разрешают свидания, только передавать передачи», — рассказал супруг.

По словам А.Гатина, накануне в квартире были проведены обыски и допросы в рамках расследуемого Главным следственным управлением СКР «объединенного уголовного дела» в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников. Однако, подчеркивает он, свою деятельность в организации политика Л.Чанышева прекратила весной этого года, а законы были приняты летом.

«Эти решения вступили в силу, по-моему, летом этого года, а с весны этого года она добровольна ушла от этой организации, закрыла и ничем не занималась. По факту получается, что государство само до вступления в законную силу не знало, что там 2 или 3 года назад они подавали отчеты в Минюст, и никаких вопросов со стороны государства не было. В последнее время она занималась семейными делами, после свадьбы в апреле, мы ездили в свадебное путешествие. А сейчас была подготовка к рождению детей. И в последнее время она не работала», — рассказал он.

Также А.Гатин сказал, что защита готовит документы для апелляции.

Накануне Кировский районный суд Уфы вечером, 10 ноября, арестовал на два месяца бывшего координатора местного штаба Навального Лилию Чанышеву («Штабы Навального*» признаны в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена). Ее обвиняют в создании «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.