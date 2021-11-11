Минюст подготовил новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях с изменениями для водителей

Министерство юстиции подготовило новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях с изменениями для водителей. В частности, появится процедура временного ограничения водительских прав до решения суда, ужесточаются санкции за повторные нарушения, например, за отказ остановиться по требованию полицейского. При этом Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей, пишет газета «Коммерсантъ».