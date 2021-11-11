Верховный суд сегодня объявит, где будет проходить судебный процесс над бывшим губернатором Хабаровского края Фургалом

Верховный суд сегодня объявит, где будет проходить судебный процесс над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Генпрокуратура считает, что дело должно рассматриваться в Подмосковье. Защита настаивает на том, чтобы разбирательство проходило в Хабаровске.

Адвокат Дмитрий Довгий ранее рассказал в эфире «Эха Москвы», что Фургал не жалуется на условия содержания в СИЗО, хотя ему все еще не приходят письма.

Сам Фургал категорически против рассмотрения его дела в Московском регионе. Он не признает себя виновным.