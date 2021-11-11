Представление генпрокурора о лишении неприкосновенности Рашкина может поступить в ГД на следующей неделе

По данным источников в Госдуме, представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина может поступить в палату в начале следующей недели. До этого момента уголовное дело в отношении депутата не может быть возбуждено. Напомним, Рашкина подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает.