Представление генпрокурора о лишении неприкосновенности Рашкина может поступить в ГД на следующей неделе

По данным источников в Госдуме, представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина может поступить в палату в начале следующей недели. До этого момента уголовное дело в отношении депутата не может быть возбуждено. Напомним, Рашкина подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает.
2021-11-11T09:33:56+03:00
2021-11-11T10:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 ноября 2021
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