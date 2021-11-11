Депутат КПРФ саратовской облдумы Бондаренко, который подозревается в хулиганстве, рассказал о назначенном судом штрафе

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который был задержан накануне полицейскими, был оштрафован судом за мелкое хулиганство. Сам депутат рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что прямо на заседании суда ему также вручили повестку за повторное нарушение правил поведения на митинге.

«Несколько сотрудников полиции приняли меня, как говорится, в лучших традициях, силу применили. Отвезли меня в суд. Мне вменяли мелкое хулиганство. На заседании суда был назначен штраф», — рассказал депутат.

По словам Н. Бондаренко, продержали в суде его более 8 часов, где полиция применяла к нему физическую силу. Он добавил, что с заявлением в суд на него обратилась одна из председателей участковых избирательных комиссий, которую в день голосования он якобы «оскорблял и применял к ней физическую силу».

Также депутат сказал, что он был приглашен для составления административного протокола за повторное участие в публичных мероприятиях.

«Вчера власть подала такой тревожный сигнал – меня пригласили для составления административного протокола. Прямо в зале суда вошли новые сотрудники полиции, которые ждали своего часа и вручили мне новую повестку уже на повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, где ответственность уже штрафуется 300 т.р. А если учесть, что мы провели таких мероприятий несколько после выборов за отмену фальсификаций, можно ожидать, что в ближайшее время будет «дадинская» статья и очередная уголовная повестка», — сказал Н.Бондаренко.