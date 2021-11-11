В нескольких регионах России переписчикам разрешили собирать данные о гражданах у третьих лиц

Волонтеры из Новосибирской области пожаловались журналистам «Новой газеты», что их принуждают узнавать информацию о так называемых «отказниках» любыми доступными способами. Причиной этому является большое число граждан, которые не хотят принимать участие в переписи в данном регионе, а это, говорят волонтеры, портит показатели. Сотрудники Росстата, по словам собеседников, понимают незаконность своих требований, поэтому предупреждают, чтобы переписчики действовали осторожно. Как пишет «Новая газета», работникам сказали собирать хотя бы минимальную информацию о поле, возрасте и родственных связях жильцов. Данные предложили спрашивать у соседей, консьержей и старших по подъезду. Такая информация относится к персональной, поэтому узнавать её можно только лично у гражданина, либо у его законного представителя. «Новая газета» сообщает, что в Екатеринбурге сотрудники Росстата также опрашивают соседей квартир, в которые они не смогли попасть.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно не только очно, но и через портал Госуслуг.