Депутат саратовской облдумы от КПРФ Бондаренко готов поручиться в суде за соратницу Навального Лилию Чанышеву

Депутата саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко готов поручиться в суде за арестованную соратницу политика Алексея Навального Лилию Чанышеву. Об этом Бондаренко сказал в эфире «Эха Москвы». «Я требую освобождения немедленно Лили. Я считаю, что действия власти в данный момент преступны и преступают не просто закон, но и нормы морали и нравственности. Потому что девушку в таком положении кидать за решетку могут просто какие-то фашисты, по-другому я назвать это не могу. Я убежден, что за действиями правоохранительных органов стоит политические мотивы, нежели желание торжествовал закон. Поэтому у меня нет никаких сомнений. Я убежден и требую, чтобы ее освободили. И если необходимо готов выступать со своим мнением», — сказал он.

Вчера Кировский районный суд Уфы отправил Чанышеву в СИЗО на два месяца. Ее задержали в рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества, рассказал адвокат Владимир Воронин. Защита будет обжаловать это решение. Во время заседания Чанышева сообщила, что беременна. Допустить ее мужа в зал заседания суд отказался. Адвокат добавил, что Чанышеву в ближайшее время этапируют в Москву в СИЗО №6 в Печатниках, передает РБК.