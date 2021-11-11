Bloomberg: ЕС обсуждает возможность санкций против «Аэрофлота» в рамках ограничительных мер в отношении Минска

По данным источников агентства Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против российской компании «Аэрофлот» в рамках новых ограничительных мер в отношении официального Минска. Это связано с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

В Евросоюзе уверены, что Белоруссия специально направляет беженцев на границу и обостряет ситуацию. В Минске, в свою очередь, считают, что Запад сам виноват в появлении большого числа выходцев из Ближнего Востока, желающих уехать из своих стран из-за политики, проводимой Европой.

Сейчас на польско-белорусской границе находятся несколько тысяч человек, включая детей. Они организовали там стихийный лагерь и даже пытались прорваться через ограждения. Их остановили с помощью слезоточивого газа. И Варшава, и Минск стянули на приграничную территорию военных. Польша угрожала полностью закрыть границу, однако пока только ввела режим чрезвычайной ситуации.

О новых ограничениях ЕС может объявить совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.