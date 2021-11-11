Американский бизнесмен Илон Маск продал часть акций своей компании Tesla на общую сумму пять миллиардов долларов. В конце прошлой недели Маск провел опрос среди пользователей Twitter по поводу продажи акций и пообещал, что прислушается ко мнению большинства.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1-го ноября Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило триста миллиардов долларов.

С тех пор, как Tesla вышла на биржу в 2010-м году, Маск продавал акции всего два раза.