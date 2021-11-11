В США коалиция из десяти штатов подала в суд на федеральное правительство

Истцы оспаривают обязательную вакцинацию медиков. Они считают, что это требование может привести к дефициту медицинских работников. Ранее в Новом Орлеане апелляционный суд временно заблокировал обязательную вакцинацию для бизнеса, посчитав, что это может стать причиной серьезных законодательных и конституционных проблем.
2021-11-11T08:33:18+03:00
2021-11-11T08:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 11 ноября 2021
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