Американский суд приговорил к десяти годам тюрьмы гражданина России Александра Жукова

Он признан виновным в кибермошенничестве. По версии обвинения, Жуков создал рекламную сеть и использовал бота, чтобы накручивать просмотры рекламных объявлений. По решению суда Жуков также должен выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Это более трех с половиной миллионов долларов.
2021-11-11T08:32:48+03:00
2021-11-11T08:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 11 ноября 2021
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