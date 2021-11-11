Американский суд приговорил к десяти годам тюрьмы гражданина России Александра Жукова

Он признан виновным в кибермошенничестве. По версии обвинения, Жуков создал рекламную сеть и использовал бота, чтобы накручивать просмотры рекламных объявлений. По решению суда Жуков также должен выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Это более трех с половиной миллионов долларов.