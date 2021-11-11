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08:30, 11 ноября 2021

Bloomberg: Пакет европейских санкций против официального Минска может затронуть российскую авиакомпанию «Аэрофлот»

Новый пакет европейских санкций против официального Минска может затронуть российскую авиакомпанию «Аэрофлот», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Как ожидается, Евросоюз и США совместно объявят о санкциях в начале декабря. Ранее агентство Reuters сообщало, что в санкционный список попадут белорусские чиновники, которые, по мнению Брюсселя, причастны к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Это около тридцати физических и юридических лиц, в том числе белорусская авиакомпания «Белавиа». 

Руководитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что выходцы из стран Ближнего Востока продолжают прибывать к белорусско-польской границе. По оценкам польских властей, сейчас на территории Белоруссии могут находиться до пятнадцати тысяч мигрантов. Непосредственно на границе – до четырех тысяч человек. 

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Польши с национальным праздником независимости. Он пожелал им благополучия и уверенности в завтрашнем дне, сообщает агентство «Интерфакс». 


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