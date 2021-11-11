Экспертная группа ВОЗ, как ожидается, обсудит вопрос о необходимости повторной вакцинации от коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, как ожидается, обсудит вопрос о необходимости повторной вакцинации от коронавируса. Эта тема ранее породила споры в научном сообществе.

Несмотря на то, что во многих странах уже практикуют ввод третьей, или так называемой «бустерной» дозы вакцины, в ВОЗ этот подход критикуют. Глава организации Тедрос Гебрейесус, в частности, назвал идею «морально неправильной» в тот момент, когда целый ряд государств еще не провели даже первый этап прививочной кампании. Тем самым руководство ВОЗ подчеркивает, что в первую очередь, по его мнению, вакцинами необходимо обеспечить бедные страны. Помимо этого, некоторые специалисты сомневаются в необходимости и эффективности дополнительных доз препаратов.

Тем не менее, производители вакцин уже запрашивают разрешение на использование бустерных доз препаратов – накануне с таким запросом к властям США обратились компании Pfizer и BioNTech, которые попросили одобрить их применение для всех американцев старше 18 лет.

Между тем и сами эксперты ВОЗ ранее все же допустили возможность повторной вакцинации. Около месяца назад они рекомендовали прививать третьей дозой людей старше 60 лет, которые использовали китайские препараты Sinovac и Sinopharm.

В России в качестве дополнительной вакцины тестируется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт»: его разработчики утверждают, что он уже показал свою эффективность в ходе первых исследований.