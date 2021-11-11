Суд в Москве сегодня рассмотрит уголовное дело против муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Хараидзе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы она вместе с сообщником пообещала одному из столичных застройщиков помочь в решении спора с местными жителями, которые запретили сквозной проезд техники через свой двор. Следствие считает, что муниципальный депутат знала о невозможности решить конфликт, но попросила выплатить ей вознаграждение в 15 миллионов рублей. Свою вину Хараидзе не признает. Ее адвокат считает, что дело было возбуждено по политическим мотивам и муниципального депутата просто хотят «убрать с дороги».

Кетеван Хараидзе ранее выступала против введения в эксплуатацию одного из жилищных комплексов в Тверском районе Москвы. Его построили без собственной канализации и хотели подключить путем врезки в существующую сеть. Защита подчеркивает, что у депутата был прямой конфликт с застройщиком, который мог стать причиной уголовного преследования.

Сейчас политик находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.