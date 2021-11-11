Bloomberg: Евросоюз обсуждает введение санкций против компании «Аэрофлот»

Евросоюз обсуждает введение санкций против компании «Аэрофлот» — об этом сообщает агентство Bloomberg.

Санкции против российского авиаперевозчика, по данным Bloomberg, являются лишь частью комплекса мер, связанных с миграционным кризисом на границах Белоруссии. Издание пишет, что новый пакет ограничении может вступить в силу уже в декабре. Чтобы их обосновать, европейцы предлагают ввести новую категорию – «торговля людьми». «Аэрофлот», как сообщает Bloomberg, помогает доставлять мигрантов в Минск, а затем перенаправлять их в Европу. Немецкая газета Bild пишет, что авиакомпания за последние полтора месяца перевезла более 6 тысяч нелегалов из Белоруссии в Германию. По словам собеседника агентства, помимо российского авиаперевозчика, речь идет также о турецком Turkish Airlines. Однако РБК со ссылкой на источник в «Аэрофлоте» пишет, что у компании нет рейсов в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. В свою очередь в Минске говорят, что мигранты пребывают на территорию республики законным путем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинял Путина в организации «беспрецедентной волны мигрантов», которые пытаются попасть из Беларуси в Польшу. В свою очередь министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер утверждал, что «ключ» к решению миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси, «вероятно, находится в Москве».