Основатель компании Tesla Илон Маск на этой неделе продал часть своих акций компании на $1 млрд

Как сообщает телеканал CNBC, Маск мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов.

Как подчеркивает телеканал, бизнесмену все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании.

О продаже бумаг стало известно после проведенного Маском опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla, однако, как отмечает CNBC, продажа планировалась еще в сентябре.

Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать часть акций. В итоге 58% проголосовавших высказались за продажу.