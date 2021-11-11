Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер примет в своей резиденции лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

Встреча состоится во дворце Беллевю в рамках визита Светланы Тихановской в Германию. Лидер белорусской оппозиции находится здесь для вручения премии мира имени известного юриста и борца с нацизмом Лотара Крайссига.

Представитель пресс-службы президента ФРГ рассказал «Эху Москвы», что Франк-Вальтер Штайнмайер собирается поговорить со Светланой Тихановской в основном о ситуации в Беларуси.

Речь пойдет о «репрессиях, которым по-прежнему подвергаются граждане этой страны, и о возможных путях выхода из кризиса». Параллельно лидер белорусской оппозиции и президент ФРГ обсудят ситуацию на западной границе Беларуси. В частности акцент будет сделан на «неприемлемости того, как руководство в Минске использует беженцев, чтобы оказать политическое давление на Европейский Союз».

Ранее Светлана Тихановская выступила вблизи Банденбургских ворот в Берлине вместе с белорусским хором «Вольны». Лидер оппозиции посетила концерт хора в филиале польского института политической культуры в столице ФРГ. Хор был основан в 2020 году как реакция на манипулированные выборы в Беларуси, сообщается в пресс-релизе по случаю концерта.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже встречался со Светланой Тихановской в Берлине около года назад.