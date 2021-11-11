В Верховном суде Британии сегодня пройдут финальные слушания по апелляции Москвы к Киеву из-за непогашенного долга

Судебный спор тянется почти шесть лет. Россия обвиняет Украину в отказе вернуть долг по еврооблигациям в размере 3-х миллиардов долларов.

Иск подала британская компания, которая представляет интересы России как единственного держателя дефолтных украинских ценных бумаг, напоминает газета РБК.

Высокий суд Англии и Уэльса несколько лет назад обязал Украину погасить евробонды. Представители Киева это оспорили. Апелляционный суд жалобу частично удовлетворил. Довод Киева о том, что еврооблигации были выпущены под давлением Москвы, нужно рассматривать в полноценном разбирательстве, решил суд три года назад.

Россия в ответ подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, от него теперь ждут решения. Нежелание возвращать крупную сумму Украина объясняет тем, что на неё Москва 8 лет оказывает серьёзное политическое, экономическое и финансовое давление, заставляя отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и сделать выбор в пользу российского финансирования.



Если суд вынесет решение в пользу Москвы, а Украина откажется добровольно платить, Россия сможет попытаться исполнить его принудительно. Это могут сделать через аресты украинских госактивов в третьих странах, предупредили в Киеве.