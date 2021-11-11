Распродажи по случаю Всемирного дня шопинга пройдут сегодня

В нём участвуют, в основном, китайские компании.

Одиннадцатое число одиннадцатого месяца — это день, когда в последние годы продажи крупных интернет-компаний достигали рекордов по количеству как проданных товаров, так и иных коммерческих транзакций. Только в 2020-ом сервисы китайской корпорации Alibaba Group заработали на празднике около $75 млрд.

Тратить деньги по случаю этого дня начали в КНР в девяностых годах. Праздник там называется Днём холостяка или Днём одиночки, потому что в названии четыре единицы. По этому поводу среди китайских студентов, у которых нет пары, принято или покупать себе что-то ценное, или посещать различные увеселительные заведения, или устраивать вечеринки.

Alibaba Group была первой компанией, которая организовала крупные интернет-распродажи по случаю этого дня. Позже неофициальный праздник стали отмечать сначала по всей юго-восточной Азии, а затем и в других частях света.

До следующей крупной скидочной акции — «Черной пятницы», остаётся уже чуть менее двух недель. Она должна пройти с 25-ого по 30-е ноября.