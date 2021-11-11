Сборная России сегодня сыграет сегодня еще один отборочный матч ЧМ-22 по футболу.

Подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Кипра. За два тура до завершения группового этапа отборочного турнира сборная России лидирует в группе с 19-ю очками и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах.
2021-11-11T05:12:32+03:00
2021-11-11T05:12:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 11 ноября 2021
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