Коалиция из 10 штатов подала в суд на федеральное правительство США.

Они пытаются заблокировать требование об обязательной вакцинации от ковида медработников. Как передает Associated Press, в иске утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов врачей, особенно в сельских районах, где многие не решаются делать прививки. Требования администрации Байдена должны вступить в силу 4 января. Суд в Новом Орлеане уже временно заблокировали аналогичное требование для бизнеса.