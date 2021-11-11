Коалиция из 10 штатов подала в суд на федеральное правительство США.

Они пытаются заблокировать требование об обязательной вакцинации от ковида медработников. Как передает Associated Press, в иске утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов врачей, особенно в сельских районах, где многие не решаются делать прививки. Требования администрации Байдена должны вступить в силу 4 января. Суд в Новом Орлеане уже временно заблокировали аналогичное требование для бизнеса.
2021-11-11T05:11:26+03:00
2021-11-11T05:11:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 11 ноября 2021
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