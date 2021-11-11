Boeing согласилась выплатить компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines.

Об этом говорится в документе, согласованном истцами и защитой. Размер компенсации не уточняется. Соглашение сторон предстоит еще утвердить суду. Родственники жертв добивались компенсации после того, как стало известно, что к катастрофе привели недостатки программного обеспечения лайнера Boeing 737 MAX. В результате олёты этих лайнеров были приостановлены примерно на полтора года.
2021-11-11T05:10:06+03:00
2021-11-11T05:10:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934014-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 11 ноября 2021
Загрузка комментариев...