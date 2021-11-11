В Новосибирской обл. переписчикам населения разрешили собирать данные об «отказниках» любым способом.

В том числе с помощью соседей, консьержей и старших по подъезду. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на местных волонтеров. По словам одного из них, сотрудница Росстата, курирующая перепись, объяснила, что в Новосибирске слишком большой процент отказавшихся предоставить свои данные переписчикам. При этом она попросила волонтеров «быть осторожней», поскольку закон не предусматривает возможности собирать сведения для переписи у соседей. По информации «Новой», аналогичная ситуация складывается в Екатеринбурге. Всероссийская перепись населения России проходит с 15 октября по 14 ноября.
2021-11-11T05:07:54+03:00
2021-11-11T05:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 11 ноября 2021
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