В Новосибирской обл. переписчикам населения разрешили собирать данные об «отказниках» любым способом.

В том числе с помощью соседей, консьержей и старших по подъезду. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на местных волонтеров. По словам одного из них, сотрудница Росстата, курирующая перепись, объяснила, что в Новосибирске слишком большой процент отказавшихся предоставить свои данные переписчикам. При этом она попросила волонтеров «быть осторожней», поскольку закон не предусматривает возможности собирать сведения для переписи у соседей. По информации «Новой», аналогичная ситуация складывается в Екатеринбурге. Всероссийская перепись населения России проходит с 15 октября по 14 ноября.