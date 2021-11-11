Уголовное дело в отношении Сергея Савельева закрыто.

Между тем, как рассказала РБК адвокат Снежана Мунтян, пока он все еще заочно арестован в России. Уголовное преследование Савельева началось после того, как он передал правозащитникам видеоархив с кадрами пыток и издевательств над осужденными в больнице ФСИН в Саратове. После публикации ряда материалов в СМИ ФСИН и ГП начали проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. Накануне стало известно об увольнении из системы ФСИН 18-ти сотрудников по отрицательным мотивам и привлечении еще 11-ти к «строжайшей дисциплинарной ответственности». Ранее в отставку был отправлен и руководитель тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко.