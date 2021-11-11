Наталья Починок уволена с поста ректора Российского государственного социального университета.

Это РБК подтвердил проректор по безопасностиВУЗа Андрей Хамров. По его сведениям, Починок написала заявление по собственному желанию, но официального приказа Минобрнауки о расторжении договора он не видел. Кто будет исполнять обязанности ректора, пока не известно. С конца июля Починок была отстранена от работы на время проверки в связи с выявленными в университете нарушениями, а также недочетами в ее декларации о доходах.
2021-11-11T05:05:35+03:00
2021-11-11T05:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 11 ноября 2021
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