ЕС вместе с США готовит новый пакет санкций против Минска.

Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ограничения быть расширены в начале следующей недели из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По итогам встречи с президентом США Джо Байденом фон дер Ляйен сказала, что Штаты также подготовили новые санкции против Белоруссии: они могут быть введены в начале декабря. По сведениям агентства Bloomberg, под санкциями могут оказаться авиакомпании, которые содействую в перевозке мигрантов в Белоруссию, в т.ч. и «Аэрофлот». По словам представителя спецслужб Польши Станислава Жарына, на территории Белоруссии могут находиться 12-15 тыс. мигрантов, а непосредственно на границе – около 4 тыс. человек.