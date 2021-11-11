Z Архив новостей новости
5 1 6 349
04:06, 11 ноября 2021

Суд рассмотрит сегодня ходатайство об освобождении бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова.

Его ранее дважды осудили на длительные сроки за махинации. Выйти на свободу досрочно Олег Коршунов может по состоянию здоровья. Он должен был отбывать наказание в Калининградской области, но этапировать его не успели. Заболел он в СИЗО, когда он знакомился с материалами дела. Как отмечают адвокаты, возникла парадоксальная ситуация. Решения суда о том, что экс-замглавы ФСИН должен находиться в СИЗО нет, поскольку ему не избирали арест в виде меры пресечения. При этом до колонии Коршунова так и не доехал.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обойдетесь лимонадом А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели…

5 82 6 25933 04.11
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 142 6 11556 07.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 191 6 16076 09.11
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида…

5 104 6 40527 04.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 51 6 5993 10.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 160 6 19046 10.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 125 6 15023 08.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 26046 06.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 10141 05.11
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 85 6 13324 08.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 112 6 18005 08.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 70 6 12403 10.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Ну кто бы вспоминал лорда Бальфура, если бы он не подписал письмо, которое было опубликовано в британских газетах в начале ноября 1917 года одновременно с посланием из Петрограда…

5 28 6 5066 05.11
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13414 07.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

День национального единства, говорите? Если бы 4 ноября, из года в год, мы вспоминали тех, кто погиб от рук чекистов и их наследников, это могло бы однажды приблизить ощущение подлинного национального единства – вполне трагического, но безусловного…

5 102 6 54523 04.11
Блоги

Алексей Навальный политик

Губернатор Хабиров и вся его банда ее страшно ненавидят и боятся Не люди в масках и со взрывчаткой, а молодые женщины, которые лучше, умнее и честнее тех, кто в Кремле…

5 67 6 15921 10.11

Популярное за неделю

Новости

«Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии. По данным агентства Блумберг такую возможность Евросоюз обсуждает совместно с США и Великобританией. Под санкции также может попасть авиакомпания Turkish Airlines.

5 0 6 755
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 50 6 74405 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 142 6 11528 07.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 69 6 85109 09.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Москве полицейский ударил своим удостоверением женщину по щеке со словами «Я здесь власть» В Москве полицейский ударил своим удостоверением женщину по щеке со словами «Я здесь власть» Сотрудник МВД намеревался найти в квартире москвички Дианы Мальцевой военнообязанного брата ее мужа…

5 224 6 70744 05.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9320149
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5077992

Сегодня в эфире