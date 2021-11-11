Суд рассмотрит сегодня ходатайство об освобождении бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова.

Его ранее дважды осудили на длительные сроки за махинации. Выйти на свободу досрочно Олег Коршунов может по состоянию здоровья. Он должен был отбывать наказание в Калининградской области, но этапировать его не успели. Заболел он в СИЗО, когда он знакомился с материалами дела. Как отмечают адвокаты, возникла парадоксальная ситуация. Решения суда о том, что экс-замглавы ФСИН должен находиться в СИЗО нет, поскольку ему не избирали арест в виде меры пресечения. При этом до колонии Коршунова так и не доехал.