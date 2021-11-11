Суд должен провести сегодня предварительное заседание по иску о блокировке сайта «Команда 29».

Интернет-портал адвокатского объединения недоступен в России с июля. Иск подал основатель и бывший руководитель «Команды 29» Иван Павлов*. Адвокат требует признать незаконным решение об ограничении доступа к сайту. Сама «Команда 29» прекратила существование через несколько дней после блокировки сайта. Сам Иван Павлов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.
2021-11-11T04:05:10+03:00
2021-11-11T04:05:13+03:00
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04:05, 11 ноября 2021
* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.
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