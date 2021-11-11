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04:04, 11 ноября 2021

«Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии.

По данным агентства Блумберг такую возможность Евросоюз обсуждает совместно с США и Великобританией. Под санкции также может попасть авиакомпания Turkish Airlines. В ЕС считают, что эти перевозчики могут быть причастны к доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.


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