«Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии.

По данным агентства Блумберг такую возможность Евросоюз обсуждает совместно с США и Великобританией. Под санкции также может попасть авиакомпания Turkish Airlines. В ЕС считают, что эти перевозчики могут быть причастны к доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.