«Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии.

По данным агентства Блумберг такую возможность Евросоюз обсуждает совместно с США и Великобританией. Под санкции также может попасть авиакомпания Turkish Airlines. В ЕС считают, что эти перевозчики могут быть причастны к доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.
2021-11-11T04:04:01+03:00
2021-11-11T04:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 11 ноября 2021
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