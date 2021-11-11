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03:14, 11 ноября 2021

На 81-м году жизни умерла актриса театра и кино Валентина Малявина.

Как рассказал агентству «РИА Новости» ее первый супруг Александр Збруев, это произошло 30 октября. Похоронили ее на Троекуровском кладбище. «Пятому каналу» Збруев рассказал, что последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье. С начала 1960-х годов она работала в столичных театрах, снималась в кино, в т.ч. у Андрея Тарковского. В 1980-е годы она оказалась в тюрьме по обвинению в убийстве гражданского мужа На свободу Малявина вышла в 1988 году по амнистии.


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