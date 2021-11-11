В Великобритании обнаружена кассету с неизданной песней участников The Beatles.

Это композиция Radhe Shaam 1968 года, в записи которой участвовали Ринго Старр и Джордж Харрисон. Песня была написана приятелем Харрисона, Сурешом Джоши, в доме которого во время карантина и нашлась кассета. Именно Джоши, которому сейчас 75 познакомил Харрисона с индийским музыкантом Рави Шанкаром, который оказал на него большое влияние и научил его играть на ситаре.
2021-11-11T03:11:52+03:00
2021-11-11T03:11:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 11 ноября 2021
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