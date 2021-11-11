В Великобритании обнаружена кассету с неизданной песней участников The Beatles.

Это композиция Radhe Shaam 1968 года, в записи которой участвовали Ринго Старр и Джордж Харрисон. Песня была написана приятелем Харрисона, Сурешом Джоши, в доме которого во время карантина и нашлась кассета. Именно Джоши, которому сейчас 75 познакомил Харрисона с индийским музыкантом Рави Шанкаром, который оказал на него большое влияние и научил его играть на ситаре.