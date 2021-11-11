Инфляция в США в годовом выражении по итогам октября превысила 6%, — пишет The Wall Street Journal.

Это максимальное значение с декабря 1990 года. Как отмечает издание, высокая инфляция наблюдается на фоне минимальной безработицы. Возникающая из-за этого нехватка работников заставляет компании предлагать более высокие зарплаты и, как следствие, повышать цены на свою продукцию. Президент США Джо Байден на фоне публикации новых данных заявил, что борьба с инфляцией — приоритет для его администрации
2021-11-11T03:09:25+03:00
2021-11-11T03:09:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 11 ноября 2021
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