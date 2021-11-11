В мире растет риск возникновения вспышек кори.

Об этом говорится в новом докладе ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Как отмечается в документе, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 свыше 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, вторую дозу получили лишь 70% детей. Это создает опасные условия для возникновения новой эпидемии.