Пожилых петербуржцев будут отстранять от работы за отказ от вакцинации без медотвода.

Согласно распоряжению городского управления РПН, это коснется жителей Петербурга старше 60-ти, если они до 16.12. не получат первый компонент вакцины, а до 16.01.22 не завершат курс вакцинации. Если они откажутся прививаться и получать QR-коды, то им ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам. Ранее в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
2021-11-11T03:06:18+03:00
2021-11-11T03:06:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2933986-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 11 ноября 2021
Загрузка комментариев...