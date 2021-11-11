Пожилых петербуржцев будут отстранять от работы за отказ от вакцинации без медотвода.

Согласно распоряжению городского управления РПН, это коснется жителей Петербурга старше 60-ти, если они до 16.12. не получат первый компонент вакцины, а до 16.01.22 не завершат курс вакцинации. Если они откажутся прививаться и получать QR-коды, то им ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам. Ранее в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.