ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

По сведениями агентства Bloomberg, санкции могут быть введены уже в декабре. Официального подтверждения этой информации нет. Под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines.
2021-11-11T03:05:05+03:00
2021-11-11T03:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 11 ноября 2021
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