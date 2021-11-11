ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

По сведениями агентства Bloomberg, санкции могут быть введены уже в декабре. Официального подтверждения этой информации нет. Под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines.