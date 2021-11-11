Агентство TelecomDaily предупредило о росте в сл. году тарифов на домашний интернет и ТВ.

По данным аналитиков, в среднем повышение стоимости услуг связи ожидается на уровне 10%. К этому компании подталкивают инфляция, рост цен на оборудование и издержки при исполнении т.н. «закона Яровой», обязывающего хранить трафик абонентов, и предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам.