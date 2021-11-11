В Петербурге не привитых пожилых людей отстранят от работы.

Их также не пустят в кафе. Помимо не привитых сотрудников старше 60 лет, отстранять от работы будут также отказывающихся от прививки работников, занятых в промышленности, на транспорте и предприятиях переработки. Неработающих петербуржцев того же возраста не пустят в кафе без QR-кода. Как пояснили в РПН, эти граждане должны сделать первую прививку от COVID-19 до 15 ноября, вторую — до 15 января. Ранее в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет.