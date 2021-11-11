Суд в Уфе отправил по арест сторонницу Навального Лилию Чанышеву.

Как сообщил в своем Twitter адвокат Владимир Воронин, она была задержана в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества. По словам Воронина, защита будет обжаловать решение об избрании меры пресечения. Во время заседания суда Чанышева сообщила, что беременна. По сведениям адвоката, Чанышеву в ближайшее время этапируют в Москву. Чанышева стала первой задержанной по экстремистской статье после того, как суд запретил и признал экстремистскими структуры Алексея Навального.