Суд в Уфе отправил по арест сторонницу Навального Лилию Чанышеву.

Как сообщил в своем Twitter адвокат Владимир Воронин, она была задержана в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества. По словам Воронина, защита будет обжаловать решение об избрании меры пресечения. Во время заседания суда Чанышева сообщила, что беременна. По сведениям адвоката, Чанышеву в ближайшее время этапируют в Москву. Чанышева стала первой задержанной по экстремистской статье после того, как суд запретил и признал экстремистскими структуры Алексея Навального.
2021-11-11T02:06:31+03:00
2021-11-11T02:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 11 ноября 2021
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