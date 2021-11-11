США сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в совместной американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве». Она была обнародована по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
2021-11-11T02:05:20+03:00
2021-11-11T02:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 11 ноября 2021
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