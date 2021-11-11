США сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в совместной американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве». Она была обнародована по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.