В ЕС обсуждают возможность совместных с США санкций против «Аэрофлота».

Они могут быть наложены в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. По сведениям агентства Bloomberg, под рестрикции попадут физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Помимо «Аэрофлота» под ограничения может попасть турецкая авиакомпания Turkish Airlines. О новых санкциях, по сведениям агентства, может быть объявлено начале следующего месяца. Между тем, источник, близкий к «Аэрофлоту», сообщил РБК, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке у перевозчика из направлений только Египет, Израиль, Иран и Эмираты.