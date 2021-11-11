Американский космический корабль Crew Dragon-3 через несколько часов отправится к МКС.

Как сообщает NASA, старт корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запланирован на 05:03 мск. В состав экипажа три астронавта NASA, а также астронавт Европейского космического агентства. Они будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года. Разработчиком корабля и носителя является компания SpaceX. Многоразовая первая ступень носителя после запуска должна будет вертикально приземлиться на автоматическую платформу в Атлантике.
2021-11-11T01:14:47+03:00
2021-11-11T01:14:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2933966-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:14, 11 ноября 2021
Загрузка комментариев...