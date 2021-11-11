Наталья Починок уволена с поста ректора Российского государственного социального университета.

Об этом РБК сообщил источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. В течение нескольких последних месяцев она была отстранена от должности решением министерства образования. По сведениям Хамрова, Починок написала заявление по собственному желанию, однако официального приказа Министерства о расторжении договора Хамров не видел .Решение о ВРИО ректора также еще не принято. Наталья Починок возглавила РГСУ в 2014 году. Сведения о своем увольнении она не комментировала.