Наталья Починок уволена с поста ректора Российского государственного социального университета.

Об этом РБК сообщил источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. В течение нескольких последних месяцев она была отстранена от должности решением министерства образования. По сведениям Хамрова, Починок написала заявление по собственному желанию, однако официального приказа Министерства о расторжении договора Хамров не видел .Решение о ВРИО ректора также еще не принято. Наталья Починок возглавила РГСУ в 2014 году. Сведения о своем увольнении она не комментировала.
2021-11-11T01:13:30+03:00
2021-11-11T01:13:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 11 ноября 2021
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