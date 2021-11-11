Z Архив новостей новости
5 1 6 460
01:12, 11 ноября 2021

Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева.

Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net, которому Савельев передал видеоархив с пытками заключенных. Савельев по делу о незаконном доступе к компьютерной информации был заочно арестован. Адвокат Савельева Снежана Мунтян сообщила РИА Новости, что прокурор попросил суд отменить это решение. Данные Савельева из базы розыска МВД России удалены. Сам Сергей Савельев уехал из России и попросил политубежище во Франции. В эфире т/к «Дождь»* Савельев не исключил, что решение властей это уловка, направленная на то, чтобы «выманить» его в Россию.

*признан в РФ СМИ-иноагентом


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 142 6 11336 07.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 191 6 15912 09.11
Новости

Польские пограничники задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии До этого премьер Польши обвинил в организации миграционного кризиса Владимира Путина…

5 82 6 9171
Новости

Все нелегалы, которые смогли прорваться ночью через границу с Белоруссией, были задержаны польскими силовиками Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал ситуацию неспокойной…

5 47 6 5488
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 50 6 5806 10.11
Новости

В Башкирии отправили в СИЗО экс-главу штаба Навального Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности Чанышеву судят по статье о создании экстремистского сообщества…

5 56 6 6591
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 155 6 18598 10.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 125 6 15007 08.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 26035 06.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 10139 05.11
Новости

Несколько десятков мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу Ситуация в этом районе остается напряженной…

5 36 6 5639
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 85 6 13313 08.11
Новости

В ЕС могут ввести санкции против авиакомпаний, помогающих режиму Лукашенко перевозить мигрантов с Ближнего Востока Об этом написал у себя в твиттере член Европарламента и бывший дипломат Михаэль Галер…

5 36 6 5617
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 111 6 17986 08.11
Новости

фото: Юрий Шамшур/ТАСС Замглавы МИДа Литвы: Мигранты на границе Белоруссии и ЕС не являются беженцами из зоны военных конфликтов Адоменас отметил, что Белоруссия зарабатывает на мигрантах…

5 32 6 5288
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 70 6 12104 10.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко Сотрудники правоохранительных органов ждали Николая Бондаренко в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел полиции…

5 41 6 124460
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 50 6 74162 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 142 6 11316 07.11
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Какое народное единство нас ждет Впереди у нас мощный конфликт между государством и обществом, потому что перекос в пользу первого в ущерб второму столь велик, что без серьёзной политической встряски его уже не исправить…

5 61 6 96622 04.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 69 6 84039 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9320102
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5077918

Сегодня в эфире