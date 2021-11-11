Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева.

Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net, которому Савельев передал видеоархив с пытками заключенных. Савельев по делу о незаконном доступе к компьютерной информации был заочно арестован. Адвокат Савельева Снежана Мунтян сообщила РИА Новости, что прокурор попросил суд отменить это решение. Данные Савельева из базы розыска МВД России удалены. Сам Сергей Савельев уехал из России и попросил политубежище во Франции. В эфире т/к «Дождь»* Савельев не исключил, что решение властей это уловка, направленная на то, чтобы «выманить» его в Россию.

*признан в РФ СМИ-иноагентом