Суд присяжных в США 18 апреля рассмотрит дело россиянина Игоря Данченко.

Он обвиняется в даче ложных показаний об источниках информации о связях с Россией экс-президента Дональда Трампа. Ранее Данченко не признал вину в предъявленном обвинении. Данченко был арестован и тут же выпущен под залог на прошлой неделе. Американские следователи считают, что он помогал составлять досье на Трампа, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с информаторами.