Суд присяжных в США 18 апреля рассмотрит дело россиянина Игоря Данченко.

Он обвиняется в даче ложных показаний об источниках информации о связях с Россией экс-президента Дональда Трампа. Ранее Данченко не признал вину в предъявленном обвинении. Данченко был арестован и тут же выпущен под залог на прошлой неделе. Американские следователи считают, что он помогал составлять досье на Трампа, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с информаторами.
2021-11-11T01:09:10+03:00
2021-11-11T01:09:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 11 ноября 2021
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