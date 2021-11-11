ЕС просит Россию повлиять на Минск для разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

С тако же просьбой к Путину обратились ИО канцлера Германии Ангела Меркель. Польский премьер-министр ранее заявлял, что считает президента России организатором, а белорусского руководителя ― исполнителем. миграционного кризиса. На этом фоне Литва стягивает дополнительные силы на границу с Белоруссией, а Польша просит поддержки НАТО. Несколько тысяч мигрантов, в т.ч. старики и дети находятся сейчас на границе в стихийно созданном палаточном лагере.