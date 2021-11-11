ЕС рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота».

По сведениям агентства Блумберг, рестрикции могут последовать в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным агентства, помимо «Аэрофлота» попасть под санкции может турецкая авиакомпания «Туркиш эйрлайнз». В Евросоюзе считают, что эти перевозчики доставляют в Минск мигрантов, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, агентство не уточняет.