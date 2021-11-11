Президент Владимир Путин сегодня посетит новый музей «Московский дом Достоевского», который открывается в столице к двухсотлетию со дня рождения писателя. В планах у главы государства – осмотр экспозиции, посвященной личности, основным событиям жизни и произведениям литератора. После осмотра Путин встретится со специалистами по творчеству Достоевского.
Музей открыли в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство писателя. 2021 объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского.
Президент Владимир Путин сегодня посетит новый музей «Московский дом Достоевского»
Президент Владимир Путин сегодня посетит новый музей «Московский дом Достоевского», который открывается в столице к двухсотлетию со дня рождения писателя. В планах у главы государства – осмотр экспозиции, посвященной личности, основным событиям жизни и произведениям литератора. После осмотра Путин встретится со специалистами по творчеству Достоевского.