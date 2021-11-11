Президент Владимир Путин сегодня посетит новый музей «Московский дом Достоевского», который открывается в столице к двухсотлетию со дня рождения писателя. В планах у главы государства – осмотр экспозиции, посвященной личности, основным событиям жизни и произведениям литератора. После осмотра Путин встретится со специалистами по творчеству Достоевского.

Музей открыли в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство писателя. 2021 объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского.

