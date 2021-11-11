Верховный суд должен огласить решение о том, где будет рассматриваться дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Верховный суд, как ожидается, огласит решение о том, где будет рассматриваться дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей.

Прокуратура и защита Фургала имеют разные представления о подсудности уголовного дела против политика. Гособвинение считает, что оно должно рассматриваться в Подмосковье, полагая, что у бывшего губернатора сохранились обширные связи в Хабаровске и тем самым он сможет влиять на дело.

Адвокат Фургала, в свою очередь, настаивает, что суд необходимо провести в том регионе, где, как считает следствие, были совершены преступления – то есть в Хабаровском крае. Также защита считает, что в Московской области не удастся организовать объективное разбирательство с судом присяжных.

Параллельно с этим вопросом Верховный суд также рассмотрит ходатайство о продлении ареста политика на 6 месяцев.

Фургал находится под стражей уже полтора года, он содержится в столичном СИЗО «Лефортово». По версии следствия, бывший губернатор Хабаровского края вместе со своими партнерами в середине 2000-х создал организованную преступную группу, чтобы устранять конкурентов на рынке металлолома. Фургал обвинения в подготовке убийств бизнесменов отрицает и называет свое преследование политически мотивированным.

В конце октября против Сергея Фургала возбудили еще одно уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества и мошенничестве.